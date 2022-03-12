На Одещині зменшили комендантську годину

З 13 березня змінюється час комендантської години

В Одесі та області зменшили комендантську годину. Від завтра вона триватиме з 20:00 до 06:00. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

У період комендантського часу забороняється перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Комендантську годину на Одещині запровадили 26 січня, вона діяла з 19:00 до 06:00.

Нещодавно авіація Росії скинула на Одещині касетну бомбу РБК-500, але, схоже, більша частина суббоєприпасів ПТАБ-1М не вибухнула.

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