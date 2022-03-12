  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині зменшили комендантську годину

    На Одещині зменшили комендантську годину - На Одещині зменшили комендантську годину
    На Одещині зменшили комендантську годину
    фото з відкритих джерел

    З 13 березня змінюється час комендантської години

    В Одесі та області зменшили комендантську годину. Від завтра вона триватиме з 20:00 до 06:00. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

    У період комендантського часу забороняється перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

    Комендантську годину на Одещині запровадили 26 січня, вона діяла з 19:00 до 06:00.

    Нещодавно авіація Росії скинула на Одещині касетну бомбу РБК-500, але, схоже, більша частина суббоєприпасів ПТАБ-1М не вибухнула.

    Читайте також:
    Теги: війна Одещина комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині зменшили комендантську годину