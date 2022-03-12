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    Події в Україні

    У небі над Херсонщиною військові збили два вертольоти рашистів (відео)

    Збитий вертоліт упав у полі в Скадовському районі - У небі над Херсонщиною військові збили два вертольоти рашистів (відео)
    Збитий вертоліт упав у полі в Скадовському районі
    фото: скріншот із відео

    Один із пілотів ворожого вертольота вижив

    У суботу, 12 березня, українські військові збили ще два ворожих вертольоти. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

    Вертольоти були збиті над Скадовським районом Херсонської області.

    «Один із пілотів вижив. Можливо, довезуть до лікарні. Можливо, ні. Можливо, по частинах», - зазначили українські військові.

    Увага! На відео присутня нецензурна лексика

    Як повідомлялося, 12 березня в Ізюмському районі Харківської області Збройні сили України ліквідували російський винищувач.

    Напередодні українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів. Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

    Також вчора українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач.

    Крім того, під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів.

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    Теги: Росія ЗСУ війна вертоліт #stoprussia
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    У небі над Херсонщиною військові збили два вертольоти рашистів (відео)