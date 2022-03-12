У небі над Херсонщиною військові збили два вертольоти рашистів (відео)
Один із пілотів ворожого вертольота вижив
У суботу, 12 березня, українські військові збили ще два ворожих вертольоти. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.
Вертольоти були збиті над Скадовським районом Херсонської області.
«Один із пілотів вижив. Можливо, довезуть до лікарні. Можливо, ні. Можливо, по частинах», - зазначили українські військові.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
Як повідомлялося, 12 березня в Ізюмському районі Харківської області Збройні сили України ліквідували російський винищувач.
Напередодні українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів. Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.
Також вчора українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач.
Крім того, під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів.