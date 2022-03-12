У небі над Херсонщиною військові збили два вертольоти рашистів (відео)

Збитий вертоліт упав у полі в Скадовському районі

Один із пілотів ворожого вертольота вижив

У суботу, 12 березня, українські військові збили ще два ворожих вертольоти. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Вертольоти були збиті над Скадовським районом Херсонської області.

«Один із пілотів вижив. Можливо, довезуть до лікарні. Можливо, ні. Можливо, по частинах», - зазначили українські військові.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Як повідомлялося, 12 березня в Ізюмському районі Харківської області Збройні сили України ліквідували російський винищувач.

Напередодні українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів. Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

Також вчора українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач.

Крім того, під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів.

Читайте також: