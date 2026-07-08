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На Одещині знайшли тіло дитини, яку віднесло в море на надувному колі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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На Одещині знайшли тіло дитини, яку віднесло в море на надувному колі
Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти дитину живою не вдалося
ДСНС

Дитину, яку на надувному колі віднесло в море 19 червня, знайшли біля берега в районі міста Південне

В районі міста Південне Одеської області місцеві жителі виявили біля берега у воді, в районі міста Південне, тіло малолітньої дівчинки, повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Дитину, десятирічну Софію Потьомкіну, віднесло в море вранці 19 червня під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка.

Через сильну течію дівчинку швидко віднесло від берега. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося.

«Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті», – наголосили в поліції.

Як повідомлялося,  ДСНС залучила до проведення пошуково-рятувальної операції водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем. Рятувальники дослідили як узбережжя, так і надводну поверхню та морське дно.

У відомстві громадян закликали дотримуватися правил безпеки і відпочивати виключно на офіційних пляжах.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині у Дністрі знайдено тіло підлітка, який зник напередодні.

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Теги: пляжі смерть на воді рятувальники дитина

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