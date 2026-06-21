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На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море
Дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі
фото: ДСНС Одещини

ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем

Третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному крузі в море біля села Сичавка під Одесою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС в Одеській області.

Дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить затягнув дівчинку у відкрите море.

На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море фото 1

Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна. ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем.

У відомстві вкотре нагадали, що відпочинок на стихійних пляжах суворо заборонений.

«На перший погляд «затишне» місце може за мить стати місцем трагедії. Відсутність рятувальних постів, неперевірені узбережжя, дно та пісок – це величезний ризик. А використання надувних плавзасобів у таких місцях – подвійна небезпека», – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, у Київській області з початку 2026 року правоохоронці зафіксували 12 випадків зачепінгу серед підлітків. Один із них завершився трагічно. 

За даними правоохоронців, неповнолітні намагаються чіплятися за вагони потягів та електричок або підійматися на дахи рухомого складу заради відео для соціальних мереж та екстремальних відчуттів.

До слова, у лікарні помер 12-річний Святослав Андрусенко, який понад чотири місяці боровся за життя після ДТП у Кривому Розі. Його на пішоходному переході збила суддя.

Трагічну звістку повідомили у Криворізькій гімназії №122, де навчався хлопчик

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Теги: пляжі відпочинок рятувальники небезпека Одещина

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