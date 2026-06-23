На Івано-Франківщині у Дністрі знайдено тіло підлітка, який зник напередодні

Обставини події встановлюють правоохоронці

На Івано-Франківщині рятувальники виявили на річці Дністер тіло хлопця 2013 року народження, який зник напередодні в місті Галич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

За допомогою безпілотного літального апарата рятувальники обстежили близько 2 км русла річки вниз за течією від ймовірного місця зникнення. Гірські рятувальники на катамарані обстежили 7,3 км поверхні річки, а водолази перевірили 6 тис. кв. м дна. До пошуково-рятувальних робіт також залучався й особовий склад мобільно-рятувального центру швидкого реагування «Львів».

Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку членам сім’ї та близьким хлопця.

Зазначається, що 22 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього. За попередньою інформацією, хлопець перебував на березі річки разом з однолітком. Обставини події встановлюють правоохоронці.

До слова, на Закарпатті рятувальники шукають 10-річного хлопчика, якого 21 червня віднесло течією річки Тиса в селі Гетиня.

Як повідомлялося, на Рівненщині за одну добу потонули троє дітей. Поліцейські встановлюють обставини та закликають батьків посилити контроль за дітьми.

До слова, у Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний підліток. Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади.