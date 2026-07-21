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Чорноморськ залишився без води через російську атаку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чорноморськ залишився без води через російську атаку
Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та визначають терміни відновлення водопостачання
фото: Одеська ОВА

Бювети в Чорноморську продовжують працювати

У Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки сталася аварія на водопровідній мережі, через що подачу води по всьому місту тимчасово припинили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами очільника області, наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та визначають терміни відновлення водопостачання.

«Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт», – зазначив Кіпер.

Він також повідомив, що бювети в Чорноморську продовжують працювати, та закликав жителів стежити за офіційними повідомленнями щодо подальшого забезпечення міста водою.

Нагадаємо, Одеса та область майже щодня зазнає масованих російських атак ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, об'єкти портової та цивільної інфраструктури, енергетичні й комунальні мережі.

До слова, в Одесі 21 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, яка сталася 20 липня. 

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Теги: Одеса аварія водопостачання Одещина

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