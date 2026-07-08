Одеса: затримано чоловіка, який взяв в заручники людей в перукарні

Чоловіка, ймовірно, буде передано медикам

Поліцейські встановлюють обставини інциденту в перукарні в Хаджибейському районі Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. На місце події було скеровано екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та спецпризначенців», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, погроз щодо людей присутніх у приміщенні він не висував, але двері відчиняти відмовлявся. Згодом правоохоронці відчинили двері.

Зазначається, що внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх у приміщенні не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди.

«Жодних небезпечних предметів, в тому числі зброї, у громадянина не було виявлено. Наразі чоловіка доставлено до територіального підрозділу поліції, з ним спілкуються правоохоронці. У подальшому його, ймовірно, буде передано медикам. Встановлюються всі обставини інциденту», – додається у повідомленні.

До слова, на Одещині чоловік, який перебуває у статусі СЗЧ, кинув гранату в патрульних. Двоє правоохоронців дістали поранення.