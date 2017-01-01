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    На Одещині зробили рекордну ялинку з олівців

    Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів
    На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району. Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра.  «Олівці збирали всім селищем»,
    • Сьогодні, 05:01
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    Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів

    На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району.

    Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

    За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра. 

    «Олівці збирали всім селищем», – додала вона.

    Людмила Прокопечко розповіла, що на створення незвичного новорічного дерева надихнув подарунок, який минулого року зробили вихованці місцевого дитячого садка, – тоді діти зробили ялинку з кольорових олівців, але значно меншу за розмірами.

    Напередодні Дня святого Миколая ялинку встановлять на одній з площ Доброслава. Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів. 

    Нагадаємо, на Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни.

    Раніше в проекті Folk Ukraine повідомили, що 7 грудня ялинку почнуть прикрашати.

    Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело. Ялинка прибула до Києва 6 грудня.

    Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. 

    Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см.

    діти Одещина Різдвяні свята
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