На Одещині зробили рекордну ялинку з олівців
- Сьогодні, 05:01
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Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордівНа Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району.
Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.
За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра.
«Олівці збирали всім селищем», – додала вона.
Людмила Прокопечко розповіла, що на створення незвичного новорічного дерева надихнув подарунок, який минулого року зробили вихованці місцевого дитячого садка, – тоді діти зробили ялинку з кольорових олівців, але значно меншу за розмірами.
Напередодні Дня святого Миколая ялинку встановлять на одній з площ Доброслава. Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів.
Нагадаємо, на Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни.
Раніше в проекті Folk Ukraine повідомили, що 7 грудня ялинку почнуть прикрашати.
Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело. Ялинка прибула до Києва 6 грудня.
Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.
Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і