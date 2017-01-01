На Одещині зробили рекордну ялинку з олівців

Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів

На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району. Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра. «Олівці збирали всім селищем»,



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Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів

На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району.

Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра.

«Олівці збирали всім селищем», – додала вона.

Людмила Прокопечко розповіла, що на створення незвичного новорічного дерева надихнув подарунок, який минулого року зробили вихованці місцевого дитячого садка, – тоді діти зробили ялинку з кольорових олівців, але значно меншу за розмірами.

Напередодні Дня святого Миколая ялинку встановлять на одній з площ Доброслава. Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни.

Раніше в проекті Folk Ukraine повідомили, що 7 грудня ялинку почнуть прикрашати.

Ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело. Ялинка прибула до Києва 6 грудня.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.