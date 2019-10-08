На проспекті Академіка Глушка закриють бювет



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Ремонт бювету триватиме до 12 жовтня

Комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує жителів і гостей міста Одеси: ремонт бювету, розташованого на пр-ті Академіка Глушка, продовжено до 12 жовтня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт цей бюветний комплекс не буде працювати з 1 по 7 жовтня 2019 року.

Адміністрація КП «Сервісний центр» заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

На території Одеси розташовані 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб. м на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.



