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    Події в Україні

    У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)

    У тролейбусі на момент аварії перебувало 12 пасажирів - У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)
    У тролейбусі на момент аварії перебувало 12 пасажирів
    фото: Патрульної поліції Кременчука

    Трьох потерпілих доправили до лікарні

    У Кременчуці зіткнувся легковик та тролейбус. Через аварію трьох людей доставили у лікарню. Про це «Суспільному» розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

    За її словами, аварія сталася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки.

    «Попередньо відомо, що тролейбус їхав дорогою в бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик «Mitsubishi» і зіткнувся з ним. Нині експерти перевіряють стан дорожнього покриття на цій ділянці», – додала Анна Васенко.

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    У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)
    У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)

    За словами речниці, у тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12-ти пасажирів. З них травми отримав лише 62-річний пенсіонер, який перебував у транспорті. Також до лікарні з травмами госпіталізували 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала «швидка».

    Правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження». Санкція – щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

    Раніше у Дніпрі вантажівка зачепила автовишку, де на той час працювали робітники. Двоє комунальників лагодили освітлення на стовпі, працюючи з люльки автовишки, коли в їхній автомобіль врізалася вантажівка.

    Також на Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі. Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів.

    Теги: водій автомобіль аварія час Mazda
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    У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)