У Кременчуці легковик влетів у тролейбус (фото)

Трьох потерпілих доправили до лікарні

У Кременчуці зіткнувся легковик та тролейбус. Через аварію трьох людей доставили у лікарню. Про це «Суспільному» розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, аварія сталася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки.

«Попередньо відомо, що тролейбус їхав дорогою в бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик «Mitsubishi» і зіткнувся з ним. Нині експерти перевіряють стан дорожнього покриття на цій ділянці», – додала Анна Васенко.

За словами речниці, у тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12-ти пасажирів. З них травми отримав лише 62-річний пенсіонер, який перебував у транспорті. Також до лікарні з травмами госпіталізували 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала «швидка».

Правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження». Санкція – щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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