На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
В Одесі на березі Чорного моря відкрився новий спортивний комплекс
16 липня 2019 року на набережній у районі 8-ої станції Великого Фонтану, у безпосередній близькості від ділянки Траси здоров'я - велопішохідної дороги, що будується, відбулося відкриття сучасного багатофункціонального спортивного комплексу під відкритим небом.
Комплекс включає спортивні майданчики з сучасним прогумованим покриттям, на яких можна грати у футбол, вуличний баскетбол і волейбол, проводити заняття з черлідингу, художньої гімнастики, йоги і т. ін.
Також тут обладнаний тенісний корт і комплекс силових тренажерів.
Територія огороджена по периметру, що запобігає вильоту м'яча на дорогу.
Спортивні майданчики доступні для занять спортом з ранку і до пізнього вечора. Для цього тут використовується енергоефективна система освітлення.
Спортивний комплекс побудований за позабюджетні кошти.