На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі на березі Чорного моря відкрився новий спортивний комплекс

16 липня 2019 року на набережній у районі 8-ої станції Великого Фонтану, у безпосередній близькості від ділянки Траси здоров'я - велопішохідної дороги, що будується, відбулося відкриття сучасного багатофункціонального спортивного комплексу під відкритим небом.

Комплекс включає спортивні майданчики з сучасним прогумованим покриттям, на яких можна грати у футбол, вуличний баскетбол і волейбол, проводити заняття з черлідингу, художньої гімнастики, йоги і т. ін.

Також тут обладнаний тенісний корт і комплекс силових тренажерів.

Територія огороджена по периметру, що запобігає вильоту м'яча на дорогу.

Спортивні майданчики доступні для занять спортом з ранку і до пізнього вечора. Для цього тут використовується енергоефективна система освітлення.

Спортивний комплекс побудований за позабюджетні кошти.