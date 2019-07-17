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    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс

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    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс

    В Одесі на березі Чорного моря відкрився новий спортивний комплекс

    16 липня 2019 року на набережній у районі 8-ої станції Великого Фонтану, у безпосередній близькості від ділянки Траси здоров'я - велопішохідної дороги, що будується, відбулося відкриття сучасного багатофункціонального спортивного комплексу під відкритим небом.

    Комплекс включає спортивні майданчики з сучасним прогумованим покриттям, на яких можна грати у футбол, вуличний баскетбол і волейбол, проводити заняття з черлідингу, художньої гімнастики, йоги і т. ін.

    Також тут обладнаний тенісний корт і комплекс силових тренажерів.

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    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс
    На Трасі здоров'я в Одесі з'явився ще один новий спорткомплекс

    Територія огороджена по периметру, що запобігає вильоту м'яча на дорогу.

    Спортивні майданчики доступні для занять спортом з ранку і до пізнього вечора. Для цього тут використовується енергоефективна система освітлення.

    Спортивний комплекс побудований за позабюджетні кошти.

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