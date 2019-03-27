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    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто

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    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто

    Повідомляється, що до міста можна добратися з ускладненнями

    У середу, 27 березня на Овідіопольської дорозі в районі аеропорту бензовоз зіткнувся з легковим автомобілем.

    Про це повідомляє одеський блогер Іван Бошку.

    «Велике ДТП поруч з шостий елемент в сторону Одеси. Аварія за участю бензовозу і ще як мінімум двох авто. 4 авто точно не зрозуміло. Постраждалих начебто немає. Працює поліція. Благо що бензовоз не вибухнув», - написав Іван Бошку.

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    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто
    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто
    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто
    На в'їзді до Одеси пробка: бензовоз в'їхав в легкове авто

    Як розповів Іван Бошку, в результаті інциденту на в'їзді в Одесу утворилася велика пробка. У напрямку з Одеси транспорт їздить без проблем.

    Джерело: 048.ua

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