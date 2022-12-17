Над Одещиною збито дві російські ракети

Окупанти випустили ворожі об'єкти з берегового ракетного комплексу в тимчасово анексованому Криму

Окупанти випустили ворожі об'єкти з Криму

Уранці 17 грудня росіяни випустили по Одеській області дві ракети типу «Онікс». Їх знищили сили протиповітряної оборони. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

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«По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку – дві ракети типу «Онікс», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили ворожі об'єкти з берегового ракетного комплексу в тимчасово анексованому Криму.

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Нагадаємо, у суботу, 17 грудня, близько 6:30 в Одесі пролунали вибухи. Вибух стався під час повітряної тривоги, оголошеної о 6:27.

Раніше, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. В країні було запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Був повністю знеструмлений Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, було оголошено про надзвичайну ситуацію.

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Після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня в Одесі призупинено рух електротранспорту.