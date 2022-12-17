Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Над Одещиною збито дві російські ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
Над Одещиною збито дві російські ракети
Окупанти випустили ворожі об'єкти з берегового ракетного комплексу в тимчасово анексованому Криму
фото: ОК «Південь»/Facebook

Окупанти випустили ворожі об'єкти з Криму

Уранці 17 грудня росіяни випустили по Одеській області дві ракети типу «Онікс». Їх знищили сили протиповітряної оборони. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку – дві ракети типу «Онікс», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили ворожі об'єкти з берегового ракетного комплексу в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, у суботу, 17 грудня, близько 6:30 в Одесі пролунали вибухи. Вибух стався під час повітряної тривоги, оголошеної о 6:27.

Раніше, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. В країні було запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Був повністю знеструмлений Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, було оголошено про надзвичайну ситуацію

Після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня в Одесі призупинено рух електротранспорту.

Теги: вибух ворог окупанти рашисти росіяни Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На світанку в Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 06:57
В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
Вчора, 15:59
Компанія з 2016 року і дотепер пропонувала на публічних закупівлях свої послуги для державних установ та військових частин Одеської області
Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)
15 грудня, 17:36

Новини

Над Одещиною збито дві російські ракети
Над Одещиною збито дві російські ракети
На світанку в Одесі пролунали вибухи
На світанку в Одесі пролунали вибухи
В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)
Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)
Одесити, які публічно прославляли Путіна та окупантів, отримали підозри 
Одесити, які публічно прославляли Путіна та окупантів, отримали підозри 
Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента
Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
26K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
20K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
17K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
15K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту