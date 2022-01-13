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    Над Одесою помітили падіння невідомого небесного тіла (відео)

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    В Покровську можна було спостерігати за падінням метеорита - Над Одесою помітили падіння невідомого небесного тіла (відео)
    В Покровську можна було спостерігати за падінням метеорита
    фото: скріншот відео

    Очевидці припустили, що в небі пролетів метеорит

    В середу, 12 січня, у небі над Одесою в районі житлового масиву імені Котовського відеореєстратор одного з автомобілів зафіксував політ у вечірньому небі яскравого об'єкта, який, можливо, був метеором, що згорів в атмосфері під час падіння. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі 7 канал.

    У підписі до відео уточнили, що вогняну кулю спостерігали о 18:22.

    «У районі Поскота (селища Котовського, - ред.) можна було спостерігати падіння метеорита. Попри те, що вогняну кулю важко роздивитися через міське освітлення, ділимося з вами – таке відбувається не щодня», - йдеться у повідомленні.

    Наразі офіційних підтверджень про падіння небесного тіла поблизу Одеси не було. Можливо, об'єкт, який спостерігали в небі, був метеоритом, який повністю згорів у шарах атмосфери.

    Теги: політ Одеса
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    Над Одесою помітили падіння невідомого небесного тіла (відео)