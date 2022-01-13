Над Одесою помітили падіння невідомого небесного тіла (відео)

В Покровську можна було спостерігати за падінням метеорита

Очевидці припустили, що в небі пролетів метеорит

В середу, 12 січня, у небі над Одесою в районі житлового масиву імені Котовського відеореєстратор одного з автомобілів зафіксував політ у вечірньому небі яскравого об'єкта, який, можливо, був метеором, що згорів в атмосфері під час падіння. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі 7 канал.

У підписі до відео уточнили, що вогняну кулю спостерігали о 18:22.

«У районі Поскота (селища Котовського, - ред.) можна було спостерігати падіння метеорита. Попри те, що вогняну кулю важко роздивитися через міське освітлення, ділимося з вами – таке відбувається не щодня», - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційних підтверджень про падіння небесного тіла поблизу Одеси не було. Можливо, об'єкт, який спостерігали в небі, був метеоритом, який повністю згорів у шарах атмосфери.