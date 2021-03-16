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    В Одесі біля школи знайшли тіло пенсіонерки у мішку

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    Тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу - В Одесі біля школи знайшли тіло пенсіонерки у мішку
    Тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу
    фото: od.npu.gov.ua

    На тілі наявні ознаки насильницької смерті

    В Одесі поруч із школою на вулиці Маріїнська правоохоронці виявили тіло літньої жінки. Про це розповіларечниця Національної поліції області Світлана Білецька.

    За її словами, тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. За попередньою інформацією, на ньому наявні ознаки насильницької смерті.

    Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють особу загиблої, причини й обставини смерті, а також ймовірно причетних осіб. Також вирішують питання щодо правової кваліфікації події

    Нагадаємо, у Тульчині, що на Вінниччині працівники поліції затримали 19-річного юнака, який поранив ножем своїх батьків. Поліцейські з’ясували, що в родині між батьками й 19-річним сином-студентом стався конфлікт, під час якого хлопець накинувся на батьків з ножем. Про те, що сталося, потерпілі повідомили старшому синові, а той викликав поліцію.

    Подружжя з ранами в ділянках шиї, живота і грудей госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні. Повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

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    Теги: пенсіонери Одеса вбивство
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