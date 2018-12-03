Напад на Гриценка: суд відправив підозрюваних під домашній арешт на 60 діб



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Анатолій Гриценко після нападу в Одесі

Представник прокуратури просив посадити підозрюваних під варту «через тяжкість злочину і можливий тиск на свідків»

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання місцевої прокуратури №3 про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо п'ятьох затриманих нападників на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та виніс ухвалу про домашній арешт.

Про це 3 грудня повідомила «Укрінформу» речниця Одеської облпрокуратури Інна Верба.

«Приморський суд заслухав сторони обвинувачення та захисту і виніс ухвалу - відправити п'ятьох підозрюваних під цілодобовий домашній арешт на строк 60 діб», - зазначила Верба.

Представник прокуратури Валентин Лебедєв просив обрати стосовно підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою «через тяжкість злочину і можливий тиск на свідків». Але суд врахував також думку сторони захисту і вирішив не застосовувати до підсудних виняткового запобіжного заходу.

Раніше лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що були встановлені виконавці та організатори конфлікту в Одесі, під час якого політика закидали яйцями.

Національна поліція затримала п’ятьох підозрюваних у нападі на Гриценка. Відносно ще 12 осіб будуть ухвалені процесуальні рішення.

Як повідомлялося, 28 листопада на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках.

У результаті нападу «тітушок» значні травми отримали троє людей - двоє партійців «Громадянської позиції» та активіст.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).