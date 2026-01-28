Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район

Очільник КМДА повідомив, що над усуненням проблем із теплопостачанням у Києві працюють більше тисячі комунальників

У Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на сьогодні без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків. Переважна більшість із них розташована у Деснянському районі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує «Главком».

«737 житлових будинків столиці на сьогодні без тепла. Переважна більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян», – зазначив Віталій Кличко.

Очільник КМДА повідомив, що над усуненням проблем із теплопостачанням у Києві працюють більше тисячі комунальників.

«Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також бригади «Укрзалізниці». Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!» – написав Кличко.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.

До слова, Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Відновлення стабілізаційних графіків очікується з дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати поки немає.