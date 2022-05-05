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    «НАТО гавкає на Росію». Польща відреагувала на скандальну заяву Папи Римського

    Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві - «НАТО гавкає на Росію». Польща відреагувала на скандальну заяву Папи Римського
    Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві
    фото з відкритих джерел

    Останні слова Папи про війну дипломати сприйняли із здивуванням

    Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне заявами Папи Римського про війну в Україні. Про це повідомляє RMF24.

    Останні слова Папи про війну дипломати сприйняли із здивуванням. Досі у Франциска були проблеми з прямим визначенням агресора, але в недавньому інтерв’ю італійській пресі він прямо заявив, що «НАТО гавкає на Росію» і що Альянс міг спровокувати Москву на напад на Україну.

    Міністерство закордонних справ Польщі неофіційно визнає, що позиція Святого Престолу суперечить польським національним інтересам. Дипломати намагаються не звертати зайвої уваги на заяви папи. Вони стверджують, що догмат про непогрішність папи стосується лише питань віри, а не зовнішньої політики. Проте польська місія у Ватикані має ще більше працювати над наданням достовірної інформації про війну в Україні.

    Нагадаємо, раніше Папа заявив, що він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, «можливо, гавкіт НАТО у двері Росії» спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну. Також Папа Римський дорікнув світу за військову допомогу Україні.

    Теги: росія окупанти Польща Одеса Папа Римський війна Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    «НАТО гавкає на Росію». Польща відреагувала на скандальну заяву Папи Римського