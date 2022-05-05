Окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі

Загарбники знову обстріляли релігійну споруду, поранені семеро людей

Слов’янська окружна прокуратура порушила справу через обстріл 4 травня у Донецькій області Свято-Успенської Святогірської лаври та поранення семи мирних громадян. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Учора збройні сили Російської Федерації нанесли авіаудар по місту Святогірськ Краматорського району. Під приціл ворога потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.

У результаті обстрілу на території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранення, за попередніми даними, отримали сім цивільних громадян.

На місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Нагадаємо, рашисти раніше попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики».

Зазначимо, що Святогірська лавра на Донбасі досі управляється Московським патріархатом, духовенство якого в Україні часто співпрацює з окупантами.

Як відомо, Свято-Успенська Святогірська лавра – це дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

Також відомо, що Святогірська лавра була підтоплена через зруйновану дамбу (відео).

До слова, лавру обстрілювали неодноразово: 12 березня окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині.

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