У Бразилії внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло 11 людей

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Бразилії внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло 11 людей
фото: iStock

Ще більше ніж 40 осіб отримали поранення

У центрально-західному штаті Мату-Гросу Бразилії сталася масштабна дорожньо-транспортна аварія: пасажирський автобус зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Reuters.

За даними федеральної дорожньої поліції, загинуло щонайменше 11 людей. Ще 45 пасажирів отримали поранення – 11 з них перебувають у критичному стані, 26 – у стані середньої тяжкості, ще вісім відбулися незначними травмами.

Постраждалих доставили до найближчих лікарень. Аварія сталася поблизу міста Лукас-ду-Ріу-Верде. Причини зіткнення з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у результаті аварії на ділянці автомагістралі BR-101 Морро-дус-Кавалус у місті Пальоса було повністю знищено 21 автомобіль і чотири вантажівки. 

Зазначається, що внаслідок аварії шестеро людей отримали поранення з незначними опіками.

До слова, у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина. 

Також ми писали, що дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса на півдні Мексики забрала життя 41 людини.

Автобус, який перевозив 48 людей, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і двоє водіїв. Водій вантажівки  внаслідок аварії також загинув.

