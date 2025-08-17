Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні дружина може перейти на пенсію чоловіка: як це зробити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Дружина може перейти на пенсію чоловіка у разі його смерті
Звернення про перехід на пенсію чоловіка подається протягом 12 місяців від дня смерті годувальника

У випадку втрати чоловіка, дружина має право перейти на його пенсію. Як інформує «Главком», «Фокус» з'ясував, коли перехід на пенсію чоловіка може бути обґрунтованим.

Так, пенсію можуть перераховувати у випадку, якщо члени родини померлого перебували на його повному утриманні, тобто він був для них постійним і основним годувальником. Водночас, якщо дружина також отримувала пенсію, але меншу, вона може здійснити перехід на пенсію чоловіка і підвищити свій щомісячний дохід.

 Специфіка переходу на пенсію чоловіка у разі його смерті

За законодавством, дружина може отримати пенсію свого померлого чоловіка, якщо вона є непрацездатною та перебувала на його утриманні. Зазначимо, що особа вважається непрацездатною, якщо вона досягла пенсійного віку або має інвалідність. А ось те, що дружина була на утриманні свого чоловіка, потрібно довести. Це може бути підтверджено спільним проживанням, наявністю спільного господарства, або іншими доказами.

Особливо важливо пам'ятати, що для дружини померлого страховий стаж не є обов’язковим. Головна умова – фактичне утримання та смерть годувальника.

Пенсійний фонд може відмовити дружинам померлих через формальні причини, хоча закон прямо не вимагає від них мати страховий стаж чи однакову реєстрацію, що суперечить ст. 49 закону № 1058. У такому разі краще заручитися допомогою кваліфікованого юриста.

Розмір пенсії для одного непрацездатного члена сім’ї становить 50% пенсії за віком померлого утримувача. Двоє та більше непрацездатних –100 % пенсії, але між ними ділиться порівну. Також встановлено мінімальні гарантії:

  • для одного – не менше ніж двох прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність;
  • для двох – 120 %, а для трьох і більше - 150 % прожиткового мінімуму.

Як зазначають у ПФУ, звернення про перехід на пенсію чоловіка подається протягом 12 місяців від дня смерті годувальника. А сама пенсія починає нараховуватися від дня, що настає за днем смерті, якщо звернення було вчасним.

Які документи потрібні: процедура оформлення пенсії

Для оформлення виплат потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ за місцем населення або через портал послуг Пенсійного фонду.

Подавати треба наступні документи:

  • заява за формою (Порядок № 656);
  • свідоцтво про смерть;
  • свідоцтво про шлюб;
  • довідка про перебування на утриманні (надається ЖЕК/старостат) або судове рішення за потреби;
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідка про розмір пенсії померлого (якщо була);
  • паспорт і реєстраційний номер (РНОКПП).

Звернутися до ПФУ можна офлайн чи онлайн. Пенсійний фонд має ухвалити рішення протягом 10 днів, а у разі відмови повідомити причину протягом 5 днів. Юристи зазначають, що відмову ПФУ можна оскаржити, подавши заяву керівнику ПФУ, вищому органу, або до суду.

Зауважимо: якщо годувальник був військовослужбовцем і загинув під час виконання обов’язків, то дружина отримує право на дострокову пенсію після 50 років за наявності стажу від 20 років. Як зазначили в Пенсійному фонді України, у разі досягнення 55 років, пенсія призначається незалежно від стажу. А розміри виплат є аналогічними: 70 % грошового забезпечення кожному непрацездатному члену (особливо в разі загибелі в службі).

Нагадаємо, що в Україні зараз нараховується 10,3 млн офіційних пенсіонерів й з них продовжують працювати 2,8 млн осіб.  Згідно з даними ПФУ, у липні поточного року середня пенсія дорівнювала 6 410,17 грн, водночас пенсіонери, які працювали, отримували у середньому 6 974,61 грн, тобто на 520 гривень більше.

