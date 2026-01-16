«Наймали сценаристів і режисерів, а не детективів». Соратник Тимошенко викрив НАБУ та САП

Власенко про звинувачення Тимошенко: «Єдина мета цих відео – дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані»

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією. В інтерв'ю «Главкому» політик заявив, що антикорупційні структури дедалі більше нагадують медіахолдинги, які спеціалізуються на «виробництві контенту», а не на професійному слідстві.

За словами Власенка, процесуальний «вихлоп» від гучних справ часто дорівнює нулю, тоді як інформаційна шкода для фігурантів є незворотною.

«Я абсолютно не здивований діями НАБУ. Спочатку вони проводять якісь процесуальні дії, роблять із цього інформаційну бульбашку. В цей час людей обливають брудом, причому часто не пов'язаним зі звинуваченнями. Друга бульбашка – це обрання запобіжного заходу. А після цього справа десь розсмоктується в повітрі», – зазначив Власенко.

Сергій Власенко переконаний, що єдина мета оприлюднення оперативних відео та аудіозаписів – це створення негативного образу особи. «Єдина мета цих відео – дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані. Саме тому, до речі, НАБУ і САП офіційно оприлюднюють на своїх ресурсах заяви про набір сценаристів і режисерів, а не детективів», – зауважив нардеп.

Політик нагадав про попередні гучні скандали, які починалися з аналогічних «плівок», але так і не завершилися вироками.

«Що стосується плівок, то не буду торкатися їхнього змісту, бо Юлія Володимирівна спростувала свою причетність до цих голосових записів. Просто хочу нагадати: чи хтось пам’ятає зараз про «плівки Князєва» (у 2023 році НАБУ та САП затримали тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі $3 млн – «Главком»)? Про «плівки Міндіча» вже всі забули. Де процесуальний «вихлоп» від цих справ?», – підкреслив Власенко.

Щодо ситуації навколо лідерки «Батьківщини», Власенко наголосив, що сама Юлія Тимошенко вже офіційно спростувала причетність до оприлюднених записів.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів.