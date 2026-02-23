Одещина: Мінкульт прибрав з реєстру пам’яток об’єкти, пов’язані з Пушкіним та Суворовим

Виключені пам’ятки більше не перебувають під державною охороною

Міністерство культури виключило з Державного реєстру нерухомих пам’яток України три об’єкти в Одеській області, пов’язані з російськими діячами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Мінкульту.

Так, відомство визнало три обʼєкти, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти культурної спадщини. Йдеться про пам’ятник Олександру Пушкіну в Татарбунарах, пов’язане з ним місце, де російський поет і драматург зупинявся, та скульптуру російського воєначальника Олександра Суворова в Катлабузі.

Рішення Мінкульту означає, що зазначені пам’ятки більше не перебувають під державною охороною. Відтак органи місцевого самоврядування можуть самостійно вирішувати їхню подальшу долю – демонтаж, перенесення або зміну статусу.

Монумент розташований у міському парку на березі річки Кагач. Його було встановлено у другій половині ХХ століття. Пам’ятник не був пов’язаний із підтвердженим тривалим перебуванням Пушкіна в місті.

Тим часом «історичне місце», де зупинявся Пушкін, розташоване на розі вулиць Героїв України та 23 вересня у Татарбунарах. Його було внесено до реєстру як символічне місце, пов’язане з подорожжю поета. Йшлося про будівлю або територію, де, за місцевими переказами, Пушкін міг зупинятися під час поїздки Бессарабією.

Водночас пам’ятник Олександру Суворову було встановлено в селищі Катлабуг (нині частина Ізмаїльського району) у радянський період, орієнтовно в 1970–1980-х роках.

До слова, в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну розташований на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі. Його спорудили у 1889 році. Це бронзове погруддя поета на високому гранітному постаменті, що є частиною архітектурної композиції з фонтаном.

Тривалий час пам’ятник входив до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру.