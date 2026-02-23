Головна Одеса Новини
Росіяни обстріляли Одещину: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог пошкодив виробничі та складські приміщення, а також адміністративні будівлі
фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки загинуло двоє людей, щонайменше троє отримали поранення

Уночі 23 лютого ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками. Цілями РФ стали об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що унаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна допомога.

фото: ДСНС

«Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби. Крім того, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям», – розповів він.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки атаки. Наразі правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.

фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого російські окупаційні війська здійснили масований наліт ударними безпілотниками на Одеський район. Під ударом опинилася житлова забудова, навчальний заклад та об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

До слова, 13 лютого російські війська вдарили безпілотниками по одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинула людина, ще шестеро – постраждали.  Було пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони.

Теги: Одещина обстріл

