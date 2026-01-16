Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, заявила, що запис її розмови з депутатом Ігорем Копитіним скомпілювали. Про це вона повідомила на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання їй запобіжного заходу. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Тож Юлія Тимошенко стверджує, що її розмова з народним депутатом Ігорем Копитіним від партії «Слуга народу», яку оприлюднило НАБУ, була скомпільована.

До того ж Юлія Тимошенко заявила, що у її розмові з депутатом не було «жодного слова» про гроші. Зокрема, депутатка заявила, що вона такого не пам’ятає. «Це абсолютно скомпільований запис паном Копитіним разом з НАБУ, які мали на меті: з однієї сторони, Копитін – позбавити себе від кримінальної справи, яка є в НАБУ, а з іншого боку, НАБУ виконувало політичне замовлення – конкретно дискредитувати мене як людину, яка послідовно, наполегливо, щодня веде парламентську діяльність, щоб не були проголосовані закони, які прямо суперечать національним інтересам України», – висловилася посадовиця.

Також на думку голови фракції «Батьківщина», Ігор Копитін хоче уникнути відповідальності, адже щодо нього НАБУ також відкрило кримінальне провадження. «Копитін напросився до мене на зустріч, … він багато разів пропонував співпрацювати», – зазначила Юлія Тимошенкою.

Напередодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана нібито ініціювала переговори з окремими народними депутатами про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Нагадаємо, що 16 січня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів. У залі суду присутні депутатка разом зі своїми адвокатами та чоловіком Олександром Тимошенком, а також представники сторони обвинувачення.

Також повідомлялося, як соратник парламентарки Сергій Власенко в інтервʼю «Главкому» заявив, що справа про підкуп народних депутатів, у якій підозрюють лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, завершиться нічим. Депутат стверджує, що НАБУ і САП вирішили дискредитувати лідерку «Батьківщини» через нібито голосування у Раді за скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідовував антикорупційні органи.