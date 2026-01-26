В Інтерпол направлено документи для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана

У 2025 році Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Міндіча та Цукермана підозрюються у вчиненні корупційних злочинів

НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи «Мідас» бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає «Главком».

«Так, направили», – відповів Клименко на запитання, чи спрямували документи для оголошення у розшук Інтерполу Міндіча і Цукермана.

На запитання, чи виставили на них уже «червону картку», очільник САП зазначив, що ця інформація поки не надходила. «На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти «червону картку». Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», – поясни він.

Раніше бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, було оголошено у розшук в Україні. Як повідомляє «Главком», відповідні дані 22 листопада з’явилися у базі МВС.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

До слова, Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.