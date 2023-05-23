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В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу
фото: Нацполіція

Держбюджет України через незаконні дії командира втратив понад 600 тис. грн

Правоохоронці викрили командира одного з батальйонів в Одесі у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Зловживаючи своїм службовим становищем, військовослужбовець закупив парко-гаражне обладнання на мільйон гривень, що перевищувало його ринкову вартість більш ніж на 600 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що командир одного з батальйонів, у зв’язку із потребою проведення закупівлі парко-гаражного обладнання, доручив двом підлеглим моніторинг цінових пропозицій для визначення найбільш привабливих цін для закупівлі товару. Втім, незважаючи на отриману інформацію, що ринкова вартість потрібного їм обладнання фактично складає трохи більше 300 тис. грн, командир, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, наполіг на тому, щоб переможцем процедури закупівель стала ФОП, цінова пропозиція якої складала мільйон гривень.

А на заперечення підлеглих командир повідомив, що у разі не виконання зазначеної вимоги, ним будуть створені штучні перешкоди під час подальшого проходження військової служби, у тому числі шляхом відрядження військовослужбовців у район проведення активних бойових дій.

«Складання та підписання завідомо невигідного договору про закупівлю парко-гаражного обладнання стало підставою для відрахування з бюджету вище зазначеної суми коштів, що перевищувала ринкову вартість предмету договору на понад 600 тис. грн, і призвело до спричинення збитків державі в особі Міністерства оборони України», – зазначають в поліції.

На підставі зібраних правоохоронцями доказів фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Борисов буцімто для своєї матері-пенсіонерки придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн. Також військком придбав там офіс вартістю до €2 млн й оформив документи на дружину. 

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