Окупанти атакували Кривий Ріг: пошкоджено енергетичні та промислові об'єкти

Увечері, 27 березня, російські терористи завдали ударів по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Під атакою окупантів опинилась промислова та енергетична інфраструктури. Насліки обстрілу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише «Главком».

Повідомляється, що близько з 21:00 у місті пролунали перші вибухи. Росіяни спрямували на Кривий Ріг ударні дрони типу «шахед». 

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання і у житловому секторі. Всі екстрені служби вже почали аварійно-рятувальну операцію. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Варто зазначити, що протягом тижня Кривий Ріг вже неодноразовно обстрілювався з боку російських військ. Так 23 березня через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків.

Також вранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

