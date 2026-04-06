Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки

Наслідки руйнувань встановлюються

У ніч на 6 квітня російські окупаційні війська обстріляли житлову забудову у різних районах Одеси. Через ворожий обстріл постраждала цивільна інфраструктура. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

«Є інформація щодо влучань по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах. На місцях уже працюють усі оперативні та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він.

Як повідомлялось, минулої ночі російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

У Хаджибейському районі внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалі отримали медичну допомогу, з них двоє перебувають у лікарні, ще один постраждалий лікуватиметься амбулаторно.