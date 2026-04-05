Росіяни атакували Одесу: є постраждалі

Іванна Гончар
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 5 квітня
фото: Сергій Лисак

Постраждав житловий масив Черемушки

У ніч проти 5 квітня російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Через ворожий обстріл є постраждалі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в житловому масиві Черемушки міста загорілися автівки та балкон житлового будинку.

МВА повідомляє про двох постраждалих. Станом на 01:50 тривога у регіоні триває, влада закликала містян перейти в безпечні місця.

Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється. На місцях влучань працюють екстрені служби.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

