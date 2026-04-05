Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото

Іванна Гончар
glavcom.ua
фото: Одеська МВА

У будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще чотири балкони зруйновані повністю

У ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

У Хаджибейському районі внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалі отримали медичну допомогу, з них двоє перебувають у лікарні, ще один постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

«Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням влади, на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка.

«Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою «єВідновлення»», – написав очільник МВА Сергій Лисак.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Читайте також

Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
4 квiтня, 04:31
Україна 24 березня відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни
Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ
25 березня, 19:29
Частина російського БпЛА пробила ролети та скло
Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки
24 березня, 12:44
Руйнування внаслідок удару по Одесі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
19 березня, 02:59
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
18 березня, 03:29
Унаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків
РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)
14 березня, 18:08
Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та адміністративні споруди
Росіяни обстріляли Чернігівщину: під удар потрапила бібліотека
13 березня, 08:32
Окупанти пошкодили підприємства та багатоповерхівки
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
12 березня, 07:49
За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди
Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
7 березня, 04:35

Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди
Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Одещина: суд конфіскував два авто ексочільника Білгород-Дністровського ТЦК
Одещина: суд конфіскував два авто ексочільника Білгород-Дністровського ТЦК
Скандал в Одеському університеті: відомого історика перевіряють через пости у соцмережі
Скандал в Одеському університеті: відомого історика перевіряють через пости у соцмережі

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
