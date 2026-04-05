Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото

У ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

У Хаджибейському районі внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалі отримали медичну допомогу, з них двоє перебувають у лікарні, ще один постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

«Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання», – йдеться у повідомленні.

9 фото На весь екран

















За повідомленням влади, на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка.

«Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою «єВідновлення»», – написав очільник МВА Сергій Лисак.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.