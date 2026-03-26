Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів
Ворог пошкодив декілька локомотивів
фото: Олексій Кулеба

Унаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав

Уночі 26 березня Російська Федерація знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що у Кіровоградській області БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

Тим часом на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

Під час атак ніхто не постраждав. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.

Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів фото 1
Наслідки нічного ворожого обстрілу залізничної та портової інфраструктури
Наслідки нічного ворожого обстрілу залізничної та портової інфраструктури
фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.

На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Читайте також:

Читайте також

Через російський обстріл була відключена транскордонна лінія електропередач
Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну
24 березня, 10:26
У березні в Раді Безпеки головують США
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
23 березня, 04:15
Уламки ворожої ракети опинилися у одній зі столичних водойм
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
19 березня, 12:10
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
18 березня, 17:28
Пошуково-рятувальні роботи тривають
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
7 березня, 10:21
Внаслідок атаки дронів по Миколаєву постраждали троє людей
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
6 березня, 19:05
Унаслідок атаки уражено портові резервуари
Одещина: окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру
27 лютого, 08:47
Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин
Росіяни атакували Новгород-Сіверський: є поранені та руйнування
27 лютого, 02:38
фото: Віталій Коваль/ Facebook
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
26 лютого, 22:59

Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів
Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026 року
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

