Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів

Унаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав

Уночі 26 березня Російська Федерація знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що у Кіровоградській області БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

Тим часом на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

Під час атак ніхто не постраждав. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.

Наслідки нічного ворожого обстрілу залізничної та портової інфраструктури фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.

На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.