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Окупанти атакували Одещину: є поранені та пошкодження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували Одещину: є поранені та пошкодження
Дрони атакували Одещину
колаж: glavcom.ua
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Двоє чоловіків отримали поранення

У ніч на 3 червня російські окупанти вдарили по Одеській області ударними безпілотниками. Наслідки атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок російської атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

«На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочин и рф проти цивільного населення», – написав Кіпер.

До слова, на Одещині, у Білгороді-Дністровському, російський безпілотник вибухнув біля пологового будинку. У момент атаки всередині перебували породіллі, немовлята та вагітні жінки. Завдяки своєчасній евакуації постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 1 червня російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.

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Теги: Одещина

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