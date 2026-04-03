Влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові: з'явилося відео моменту атаки

Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові. 3 квітня 2026 року

Дрон цілеспрямовано летів у бік забудови та врізався у бидинок

Під час масштабної повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, російський безпілотник атакував житловий квартал в Обухові. У мережі оприлюднили кадри, на яких зафіксовано момент безпосереднього влучання БпЛА в житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На відео видно, що дрон цілеспрямовано летить у бік забудови та врізається в будівлю, після чого стається вибух.

Станом на зараз офіційні джерела ще не надали вичерпної інформації щодо кількості постраждалих та ступеня руйнувань конструкцій будинку.

Раніше Київська обласна військова адміністрація попереджала про рух ворожих безпілотників у повітряному просторі регіону:

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – закликали в КОВА об 10:42.

Мешканців області вкотре просять суворо дотримуватися інформаційної гігієни:

Не публікуйте точні координати влучань.

Не поширюйте фото та відео, де видно роботу ППО або специфічні прив'язки до місцевості.

Залишайтеся в укриттях до повної відміни загрози.

Нагадаємо, що повітряна тривога в столиці та області розпочалася близько 10:16 через комбіновану загрозу: використання ударних БпЛА та зліт російського МіГ-31К, що створювало ризик застосування аеробалістичних ракет.