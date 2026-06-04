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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Одещини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Одещини
Наслідки ворожої атаки на Одещину в ніч проти 4 червня
фото: Олег Кіпер
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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об'єкті

У ніч проти 4 червня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Одеській області. Через ворожу атаку пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих», – написав Кіпер.

До слова, у ніч на 3 червня російські окупанти вдарили по Одеській області ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок російської атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

Зауважимо, у Україні триває 1562-й день повномасштабної війни. За минулу добу зафіксовано 279 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Теги: Одещина

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