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    Новини

    Одесит, який поскандалив у магазині через українську мову, отримав покарання (відео)

    Володимир просить пробачення&nbsp; - Одесит, який поскандалив у магазині через українську мову, отримав покарання (відео)
    Володимир просить пробачення 
    фото: скріншот із відео

    Володимир отримав повістку та рушає захищати Україну

    У Одесі провчили українофоба, який влаштував конфлікт на мовному ґрунті. Чоловік на ім’я Володимир у одній із крамниць обурився, що його обслуговують українською. У відповідь продавець, який виявився уродженцем іншого південного міста, Херсона, викликав поліцію. Володимир назвався військовим та заявив, що Одеса – не Україна.

    Однак, за короткий час у мережі з’явилося відео із вибаченням Володимира. Він заявив, що жодного стосунку до Збройних сил України не має, працює охоронцем у магазині.

    Крім того, Володимир розповів, що отримав повістку та рушає захищати Україну.

    Нагадаємо, ще у березні абсолютна більшість українців (83%) висловилася за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна мова Україна чоловік окупація час #stoprussia
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    Одесит, який поскандалив у магазині через українську мову, отримав покарання (відео)