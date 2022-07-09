Одесит, який поскандалив у магазині через українську мову, отримав покарання (відео)

Володимир отримав повістку та рушає захищати Україну

У Одесі провчили українофоба, який влаштував конфлікт на мовному ґрунті. Чоловік на ім’я Володимир у одній із крамниць обурився, що його обслуговують українською. У відповідь продавець, який виявився уродженцем іншого південного міста, Херсона, викликав поліцію. Володимир назвався військовим та заявив, що Одеса – не Україна.

Однак, за короткий час у мережі з’явилося відео із вибаченням Володимира. Він заявив, що жодного стосунку до Збройних сил України не має, працює охоронцем у магазині.

Крім того, Володимир розповів, що отримав повістку та рушає захищати Україну.

Нагадаємо, ще у березні абсолютна більшість українців (83%) висловилася за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.