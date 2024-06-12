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Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч
Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені
фото з відкритих джерел

Головні події ночі проти 12 червня

Атака на Київ: КМВА повідомило деталі. Норвегія виділить €240 млн на ППО для України. Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України. У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Кримський міст. Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня. Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024.

«Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 12 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Київ: КМВА повідомило деталі

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.

«Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. За попередніми даними, в місті без постраждалих та руйнувань.

Норвегія виділить €240 млн на ППО для України

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення €240 млн для України на заходи з протиповітряної оборони. 

Зазначається, що Норвегія виділить €240 млн на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. 

Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України

У міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й «розвитку потенціалу». Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен. Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів» в межах Контактної групи з питань оборони України.

У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

У ніч на 12 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер». Сильні вибухи чути у Бахчисарайському районі, у місті Севастополі. Очевидці повідомляють про проліт ракети. Ймовірно, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека.

Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня

Голова Центру стратегічних комунікацій і речник Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук залишив посаду і повернувся до виконання обов’язків речника військово-морських сил ЗСУ.

«Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки», – поінформував Плетенчук.

Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024

Українські стрибуни у висоту Владислав Лавський і Олег Дорощук піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

На континентальній першості в італійському Римі «срібло» здобув Лавський, а Дорощук став бронзовим призером. 24-річний Лавський подолав планку на висоті 2,29 метра, таким чином повторивши особистий рекорд. А 22-річний Дорощук показав результат 2,26 метра.

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Теги: окупанти свято Олег Дорощук традиції вітер подіум Кримський міст Telegram Україна рекорд Норвегія Нідерланди Міноборони Німеччина тривога

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