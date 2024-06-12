Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені

Головні події ночі проти 12 червня

Атака на Київ: КМВА повідомило деталі. Норвегія виділить €240 млн на ППО для України. Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України. У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Кримський міст. Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня. Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024.

«Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 12 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Київ: КМВА повідомило деталі

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.

«Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. За попередніми даними, в місті без постраждалих та руйнувань.

Норвегія виділить €240 млн на ППО для України

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення €240 млн для України на заходи з протиповітряної оборони.

Зазначається, що Норвегія виділить €240 млн на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні.

Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України

У міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й «розвитку потенціалу». Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен. Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів» в межах Контактної групи з питань оборони України.

У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

У ніч на 12 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер». Сильні вибухи чути у Бахчисарайському районі, у місті Севастополі. Очевидці повідомляють про проліт ракети. Ймовірно, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека.

Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня

Голова Центру стратегічних комунікацій і речник Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук залишив посаду і повернувся до виконання обов’язків речника військово-морських сил ЗСУ.

«Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки», – поінформував Плетенчук.

Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024

Українські стрибуни у висоту Владислав Лавський і Олег Дорощук піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

На континентальній першості в італійському Римі «срібло» здобув Лавський, а Дорощук став бронзовим призером. 24-річний Лавський подолав планку на висоті 2,29 метра, таким чином повторивши особистий рекорд. А 22-річний Дорощук показав результат 2,26 метра.