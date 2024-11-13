Одеса отримала гуманітарну допомогу від Франції
Муніципальні служби отримали автомобіль швидкої допомоги та пожежною машиною з необхідним обладнанням
Одеса отримала гуманітарну допомогу від французької організації Pompiers Humanitaires Solidaires. Про це пише Одеська міська рада.
Автопарк муніципальних служб поповнився автомобілем швидкої допомоги та пожежною машиною з необхідним обладнанням.
«Це суттєва підтримка для наших служб у забезпеченні безпеки та оперативному реагуванні на виклики. Ми щиро дякуємо організації та Амбасадору Одеси Олександру Ройтбургу за підтримку нашого міста», – зазначив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.
Голова організації Pompiers Humanitaires Solidaires Фредерік Вігре підкреслив:
«Ми раді підтримати Одесу та допомогти їй у цей непростий час. Бажаємо Україні миру та спокою для подальшого розвитку і процвітання».
Нагадаємо, що в Одесі відбулося сімнадцяте засідання Координаційної ради з питань формування та реалізації ветеранської політики при Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради.
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