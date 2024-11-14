Переселенці в Одесі можуть отримати фінансову допомогу
Пріоритет надається пенсіонерам, людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми
Благодійний фонд «Спадщина» оголосив в місті Одеса про початок реєстрації на одноразову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляється на сторінці фонду.
Виплати можуть отримати ВПО, які:
- виїхали з територій бойових дій;
- мають довідку, що зареєстровані в Одесі не раніше 1 листопада цього року.
Пріоритет надається вразливим категоріям (пенсіонерам, людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми).
Зареєструватися можна за телефоном: +380983686513.
Реєстрація тільки у вівторок та четвер з 10:00 до 13:00. В інші дні реєстрація не можлива.
Нагадаємо, що Одеса отримала гуманітарну допомогу від французької організації Pompiers Humanitaires Solidaires.
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