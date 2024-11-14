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Переселенці в Одесі можуть отримати фінансову допомогу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Переселенці в Одесі можуть отримати фінансову допомогу
ВПО можуть отримати допомогу
фото з відкритих джерел

Пріоритет надається пенсіонерам, людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми

Благодійний фонд «Спадщина» оголосив в місті Одеса про початок реєстрації на одноразову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляється на сторінці фонду.

Виплати можуть отримати ВПО, які:

  • виїхали з територій бойових дій;
  • мають довідку, що зареєстровані в Одесі не раніше 1 листопада цього року.

Пріоритет надається вразливим категоріям (пенсіонерам, людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми).

Зареєструватися можна за телефоном: +380983686513.

Реєстрація тільки у вівторок та четвер з 10:00 до 13:00. В інші дні реєстрація не можлива.

Нагадаємо, що Одеса отримала гуманітарну допомогу від французької організації Pompiers Humanitaires Solidaires. 

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Теги: Одеса реєстрація переселенці

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