Одеситам нагадали, коли завершується термін подачі заяв на вступ дітей до першого класу
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Розсилка
Прийом заяв на вступ дітей до 1-го класу одеських шкіл завершується 31 травня
В Одесі з 22 квітня по 31 травня 2019 року триває прийом заяв батьків щодо вступу їх дітей на навчання до 1-го класу у 2019/2020 н. р.
До 1 червня 2019 року зараховуються:
- діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;
- діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- діти працівників цього закладу освіти;
- діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).
З 1 по 15 червня 2019 року заяви про зарахування дітей не приймаються.
З 5 по 10 червня 2019 року проводитиметься жеребкування (у разі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць).
До 15 червня 2019 року відбудеться зарахування на вільні місця дітей за результатами жеребкування.
З 15 червня 2019 року проводиться зарахування дітей на вільні місця у порядку надходження заяв батьків.
Необхідні документи для зарахування дитини до 1-го класу:
- заява про зарахування за встановленим зразком;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- оригінал або копія медичної довідки за формою №086- 1/о.
Батьки мають право подати заяву та документи до будь-якого закладу освіти з врахуванням права першочергового зарахування або на вільні
місця за результатами жеребкування.
За прогнозними показниками, у наступному 2019/2020 навчальному році кількість першокласників складатиме 11 500 учнів.