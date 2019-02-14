Одеситам нагадали про соціальні стандарти і гарантії у 2019 році



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Департамент праці та соцполітики інформує про встановлені на 2019 рік державні соціальні стандарти та гарантії

З 1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким встановлені соціальні стандарти та гарантії у 2019 році.

Мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 грн.;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 грн.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

з 1 січня 2019 року – 1853 грн.;

з 1 липня – 1936 грн.;

з 1 грудня – 2027 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2019 року – 1626 грн.;

з 1 липня – 1699 грн.;

з 1 грудня – 1779 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2019 року – 2027 грн.;

з 1 липня – 2118 грн.;

з 1грудня – 2218 грн.;

працездатних осіб:

з 1 січня 2019 року – 1921 грн.;

з 1 липня – 2007 грн.;

з 1 грудня – 2102 грн.;

осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2019 року – 1497 грн.;

з 1 липня – 1564 грн.;

з 1 грудня – 1638 грн.

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41280 грн. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у сумі 860 грн.

Разом з цим запроваджено з 1 вересня 2018 року при народженні дитини одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка». У 2019 році вартість зазначеної допомоги становитиме 5 тис. гривень. Прогнозована кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме 360 тис. осіб.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в грудні 2019 року прогнозується у сумі 2207,1 грн. Прогнозована кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме 244,8 тис. осіб.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується до 3558 грн. та 4436 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця допомога надаватиметься на 48,7 тис. дітей.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям підвищується:

до 1779 грн. для дітей віком до 6 років,

до 2218 грн. для дітей віком від 6 до 18 років,

до 2102 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються.

Крім того, з 1 січня 2019 року запроваджується надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у грудні 2019 року розмір допомоги становитиме 1638 грн.)

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю зростатимуть наступним чином:

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А разом з надбавкою на догляд за ними зростає до 3364,6 грн. у грудні 2019 року;

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи В разом з надбавкою на догляд за ними зростає до 2457 грн. у грудні 2019 року;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп разом з надбавкою на догляд за ними – відповідно до 1638 грн. у грудні 2019 року;

дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте до 2925,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю до 2036,1 грн.;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте до 3364,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю до 2255,6 грн.

Державні соціальні стандарти – це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.



Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.