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    В Одеському зоопарку зустрінуть китайський Новий рік

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    В Одеському зоопарку зустрінуть китайський Новий рік

    У звіринці відбудеться свято зустрічі Нового року за китайським календарем

    16 лютого 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться традиційний захід, приурочений китайському святу весни (китайському Новому року).

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Уже не перший рік у святкуванні китайського Нового року активну участь беруть представники Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі за підтримки Одеської міської ради.

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    На святі також очікується присутність представників дипломатичних місій, акредитованих в Одесі.

    Початок - о 12:00.

    У програмі святкування:

    • представлення Одеської обласної асоціації ушу «Китайські леви»;
    • виступ вокалістів з піснями на китайській мові;
    • дитяча вікторина;
    • дегустація китайських страв;
    • майстер-клас з китайської каліграфії;
    • святкова лотерея для гостей;
    • ігрова програма для дітей за участю аніматорів;
    • показове годування символу року - Свині.

    Головний приз від Генерального консульства Китайської Народної Республіки за участь у вікторині та лотереї - смартфон.

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