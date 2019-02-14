В Одеському зоопарку зустрінуть китайський Новий рік
-
Розсилка
У звіринці відбудеться свято зустрічі Нового року за китайським календарем
16 лютого 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться традиційний захід, приурочений китайському святу весни (китайському Новому року).
Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Уже не перший рік у святкуванні китайського Нового року активну участь беруть представники Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі за підтримки Одеської міської ради.
Читайте також
На святі також очікується присутність представників дипломатичних місій, акредитованих в Одесі.
Початок - о 12:00.
У програмі святкування:
- представлення Одеської обласної асоціації ушу «Китайські леви»;
- виступ вокалістів з піснями на китайській мові;
- дитяча вікторина;
- дегустація китайських страв;
- майстер-клас з китайської каліграфії;
- святкова лотерея для гостей;
- ігрова програма для дітей за участю аніматорів;
- показове годування символу року - Свині.
Головний приз від Генерального консульства Китайської Народної Республіки за участь у вікторині та лотереї - смартфон.