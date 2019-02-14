В Одеському зоопарку зустрінуть китайський Новий рік



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У звіринці відбудеться свято зустрічі Нового року за китайським календарем

16 лютого 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться традиційний захід, приурочений китайському святу весни (китайському Новому року).

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».



Уже не перший рік у святкуванні китайського Нового року активну участь беруть представники Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі за підтримки Одеської міської ради.

На святі також очікується присутність представників дипломатичних місій, акредитованих в Одесі.



Початок - о 12:00.

У програмі святкування:

представлення Одеської обласної асоціації ушу «Китайські леви»;

виступ вокалістів з піснями на китайській мові;

дитяча вікторина;

дегустація китайських страв;

майстер-клас з китайської каліграфії;

святкова лотерея для гостей;

ігрова програма для дітей за участю аніматорів;

показове годування символу року - Свині.

Головний приз від Генерального консульства Китайської Народної Республіки за участь у вікторині та лотереї - смартфон.