Одеситам повідомили адреси пунктів вакцинації від сказу при укусах тварин



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Одеські медзаклади забезпечені антирабічною вакциною і антирабічним імуноглобуліном

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про пункти надання медичної допомоги та профілактики сказу при укусах тварин.

З метою своєчасного надання медичної допомоги особам, які постраждали від укусів тварин, за рахунок коштів міського бюджету Одеси за муніципальною програмою «Здоров'я» проводиться закупівля імунобіологічних препаратів для профілактики сказу. Крім препаратів, придбаних за кошти місцевого бюджету, у міські медичні заклади надходять антирабічні препарати, закуплені за кошти державного бюджету.

Антирабічним імуноглобуліном забезпечуються медзаклади, які надають одеситам антирабічною допомогу в умовах стаціонару - це міські клінічні лікарні №10 та №11.

Вакцина проти сказу закуповується для всіх лікувально-профілактичних закладів, які надають антирабічну допомогу, - травмпунктів, поліклінік і лікарень.

Наразі у всіх лікувально-профілактичних закладах Одеси, які надають антирабічну допомогу населенню, є в наявності імунобіологічні препарати для профілактики сказу.

Перелік медзакладів Одеси, у яких проводиться екстрена вакцинопрофілактика сказу при укусах тварин:

Міська клінічна лікарня №1 (поліклінічне відділення), травматологічний пункт

вул. Болгарська, 38. Телефон: 732-66-26.

Обслуговує населення Малиновського району (жителів Київського району - у нічний час, вихідні та святкові дні).

Час роботи: цілодобово, щодня.

Міська клінічна лікарня №3, травматологічний пункт

Лідерсовський бульвар, 11. Телефон: 725-20-63.

Обслуговує населення Приморського району.

Час роботи: цілодобово, щодня.

Міська поліклініка №29, травматологічний пункт

вул. Добровольського, 100. Телефон: 52-90-18.

Обслуговує населення Суворовського району.

Час роботи: цілодобово, щодня.

Міська лікарня №8, хірургічний кабінет

Фонтанська дорога, 110. Телефон: 63-05-01 (реєстратура).

Обслуговує прикріплене населення Київського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 15:00. В інший час слід звертатися до травмпункту поліклініки МКЛ №1.

Міська поліклініка №20, хірургічний кабінет

вул. Левітана, 62. Телефон: 705-88-24.

Обслуговує прикріплене населення Київського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 20:00, у суботу - з 8:00 до 15:00. В інший час слід звертатися до травмпункту поліклініки МКЛ №1.

Міська клінічна лікарня №11 (поліклінічне відділення), хірургічний кабінет

вул. Академіка Воробйова, 5. Телефон: 793-24-17 (реєстратура).

Обслуговує прикріплене до поліклінічному відділенню МКЛ №11 населення Суворовського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю - з 9:00 до 14:00. В інший час слід звертатися до травмпункту поліклініки №29.

Антирабічна профілактика дітям при укусах тварин проводиться щодня цілодобово в хірургічному приймальному відділенні Одеської обласної дитячої клінічної лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.