Одеситам повідомили, як будуть працювати медзаклади у Великодні свята
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Графік роботи медзакладів Одеси у святкові і вихідні дні
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів у період святкування Великодня - 28 квітня 2019 року, Дня праці - 1 травня 2019 року, Дня Перемоги - 9 травня 2019 року.
Робочий день з вівторка 30 квітня 2019 року переноситься на суботу 11 травня 2019 року.
Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:
- 27 квітня, субота - робочий день за графіком суботи.
- 28 квітня, неділя - вихідний день.
- 29 квітня, понеділок - вихідний день.
- 30 квітня, вівторок - робочий день за графіком суботи.
- 1 травня, середа - святковий день.
- 2 травня, четвер - робочий день.
- 3 травня, п’ятниця - робочий день.
- 4 травня, субота - робочий день за графіком суботи.
- 5 травня, неділя - вихідний день.
- 6 травня, понеділок - робочий день.
- 7 травня, вівторок - робочий день.
- 8 травня, середа - робочий день.
- 9 травня, четвер - вихідний день.
- 10 травня, п’ятниця - робочий день.
- 11 травня, субота - робочий день за графіком вівторка.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.
Служба екстреної медичної допомоги, травмпункти та пункти невідкладної стоматологічної допомоги працюють щодня в цілодобовому режимі.
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
- вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;
- Лідерсовський бульвар, 11 - міська клінічна лікарня №5;
- вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;
- пр-т Добровольського, 100 - міська поліклініка №29.
Цілодобова травматологічна допомога дітям в Одесі надається в обласній дитячій клінічній лікарні (вул. Академіка Воробйова, 3).
Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:
- Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
- вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.