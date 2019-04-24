Одеситам повідомили, як будуть працювати медзаклади у Великодні свята



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Графік роботи медзакладів Одеси у святкові і вихідні дні

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів у період святкування Великодня - 28 квітня 2019 року, Дня праці - 1 травня 2019 року, Дня Перемоги - 9 травня 2019 року.

Робочий день з вівторка 30 квітня 2019 року переноситься на суботу 11 травня 2019 року.

Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:

27 квітня, субота - робочий день за графіком суботи.

28 квітня, неділя - вихідний день.

29 квітня, понеділок - вихідний день.

30 квітня, вівторок - робочий день за графіком суботи.

1 травня, середа - святковий день.

2 травня, четвер - робочий день.

3 травня, п’ятниця - робочий день.

4 травня, субота - робочий день за графіком суботи.

5 травня, неділя - вихідний день.

6 травня, понеділок - робочий день.

7 травня, вівторок - робочий день.

8 травня, середа - робочий день.

9 травня, четвер - вихідний день.

10 травня, п’ятниця - робочий день.

11 травня, субота - робочий день за графіком вівторка.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

Служба екстреної медичної допомоги, травмпункти та пункти невідкладної стоматологічної допомоги працюють щодня в цілодобовому режимі.

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;

Лідерсовський бульвар, 11 - міська клінічна лікарня №5;

вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;

пр-т Добровольського, 100 - міська поліклініка №29.

Цілодобова травматологічна допомога дітям в Одесі надається в обласній дитячій клінічній лікарні (вул. Академіка Воробйова, 3).

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами: