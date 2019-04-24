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    Одеситам повідомили, як будуть працювати медзаклади у Великодні свята

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    Одеситам повідомили, як будуть працювати медзаклади у Великодні свята

    Графік роботи медзакладів Одеси у святкові і вихідні дні

    Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів у період святкування Великодня - 28 квітня 2019 року, Дня праці - 1 травня 2019 року, Дня Перемоги - 9 травня 2019 року.

    Робочий день з вівторка 30 квітня 2019 року переноситься на суботу 11 травня 2019 року.

    Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:

    • 27 квітня, субота - робочий день за графіком суботи.
    • 28 квітня, неділя - вихідний день.
    • 29 квітня, понеділок - вихідний день.
    • 30 квітня, вівторок - робочий день за графіком суботи.
    • 1 травня, середа - святковий день.
    • 2 травня, четвер - робочий день.
    • 3 травня, п’ятниця - робочий день.
    • 4 травня, субота - робочий день за графіком суботи.
    • 5 травня, неділя - вихідний день.
    • 6 травня, понеділок - робочий день.
    • 7 травня, вівторок - робочий день.
    • 8 травня, середа - робочий день.
    • 9 травня, четвер - вихідний день.
    • 10 травня, п’ятниця - робочий день.
    • 11 травня, субота - робочий день за графіком вівторка.

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    Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

    Служба екстреної медичної допомоги, травмпункти та пункти невідкладної стоматологічної допомоги працюють щодня в цілодобовому режимі.

    Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

    • вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;
    • Лідерсовський бульвар, 11 - міська клінічна лікарня №5;
    • вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;
    • пр-т Добровольського, 100 - міська поліклініка №29.

    Цілодобова травматологічна допомога дітям в Одесі надається в обласній дитячій клінічній лікарні (вул. Академіка Воробйова, 3).

    Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:

    • Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
    • вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.
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