Одеситам та гостям міста нагадали про заходи профілактики гострих кишкових інфекцій влітку

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В Одесі захворюваність на сальмонельоз у 2017 році знизилася на 40%. Рекомендації щодо профілактики гострих кишкових інфекцій

З настанням літа зростає ризик захворіти на гострі кишкові інфекції. Це пов'язано з тим, що в теплу погоду збудники інфекцій інтенсивно розмножуються у воді і харчових продуктах, особливо при неправильному зберіганні.



До гострих кишкових інфекцій відносяться: сальмонельоз, дизентерія, ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція, гепатит А, черевний тиф, паратифи, ентерити, гастроентероколіти встановленої та невстановленої етіології. Всі ці захворювання об'єднує спільний шлях передачі - їх збудники потрапляють в організм через рот.



Особлива увага зараз прикута до сальмонельозу у зв'язку з груповим спалахом після вживання шаурми. За даними Головного управління Держпродпотребслужби, захворюваність на сальмонельоз в Одесі у 2017 році знизилася на 40%, порівняно з попереднім роком. Наразі з метою забезпечення інфекційної безпеки одеситів міською комісією проводяться перевірки всіх торгових точок, що реалізують шаурму.

Щоб запобігти захворюванню на гострі кишкові інфекції:

Не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб, особливо: молочні продукти, м'ясо, ковбасу, кондитерські вироби, випічку, готові страви. При купівлі продуктів уважно дивіться на терміни придатності та умови їх зберігання, особливо швидкопсувних продуктів - вареної ковбаси, салату, сиру, молока, тістечок і т. ін. При найменших сумнівах у якості продуктів утримайтеся від покупки. Не вживайте в їжу продукти, термін придатності яких минув. Не купуйте пляжну їжу - невідомо, у яких умовах вона зроблена і скільки часу зберігалася. Не їжте на пляжі пиріжки або креветки, що продаються, самі, і особливо не давайте їх дітям. Дотримуйтесь правил особистої гігієни і контролюйте дотримання їх дітьми: ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі, перед їжею, після приходу з вулиці і відвідування санвузла. Лікарі нерідко називають багатокишкові інфекції «хворобою брудних рук». Дотримуйтесь температурного режиму і термінів зберігання продуктів у холодильнику. Не допускайте контакту сирих продуктів (м'яса, овочів, фруктів, яєць, морепродуктів) з тими, які не будуть піддаватися термічній обробці (ковбасою, маслом, сиром, хлібом, сиром): переносити і тримати їх необхідно в різних упаковках. Збираючись у подорож, не беріть у дорогу швидкопсувні продукти (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські та ін.), а також вироби, що вимагають охолодження при зберіганні. Перед вживанням овочів, фруктів і ягід ретельно промийте їх питною водою. Для дітей, які перебувають на штучному вигодовуванні, молочну суміш необхідно готувати в кількості, розрахованому на одне годування. Також стежте за чистотою дитячих іграшок, пляшечок, сосок та ін. Для купання та відпочинку користуйтеся тільки офіційно відкритими пляжами. Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання (річок, озер та ін.).

Рекомендується зберігати чеки при покупці продуктів мінімум протягом тижня - це допоможе виявити джерело інфекції у разі виникнення проблем зі здоров'ям.



При появі симптомів кишкової інфекції (слабкість, нудота, блювання, розлад травлення) не можна займатися самолікуванням, особливо самостійно приймати антибіотики. Слід негайно звернутися за медичною допомогою до фахівців, які поставлять точний діагноз і призначать лікування.