Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали перше і друге місця на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики «Pod Wawelem» у Польщі

з 12 по 14 квітня 2019 року в Кракові (Польща) пройшов VII міжнародний турнір «Pod Wawelem» зі спортивної акробатики.

У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Бельгії.

Україну на змаганнях представили одеські спортсмени - вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, зайнявши призові місця:

Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова - 1 місце (категорія 11-16 років);

Ілля Фоменко і Марина Карпенко - 2 місце (категорія 12-18 років).

Переможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.