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    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики

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    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики

    Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали перше і друге місця на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики «Pod Wawelem» у Польщі

    з 12 по 14 квітня 2019 року в Кракові (Польща) пройшов VII міжнародний турнір «Pod Wawelem» зі спортивної акробатики.

    У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Бельгії.

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    Україну на змаганнях представили одеські спортсмени - вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, зайнявши призові місця:

    • Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова - 1 місце (категорія 11-16 років);
    • Ілля Фоменко і Марина Карпенко - 2 місце (категорія 12-18 років).

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    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики
    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики
    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики
    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики
    Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики

    Переможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.

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