Одесити гідно представили Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики
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Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали перше і друге місця на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики «Pod Wawelem» у Польщі
з 12 по 14 квітня 2019 року в Кракові (Польща) пройшов VII міжнародний турнір «Pod Wawelem» зі спортивної акробатики.
У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Бельгії.
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Україну на змаганнях представили одеські спортсмени - вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, зайнявши призові місця:
- Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова - 1 місце (категорія 11-16 років);
- Ілля Фоменко і Марина Карпенко - 2 місце (категорія 12-18 років).
Переможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.