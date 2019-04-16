Боксери з Вінниці здобули «золото» на Міжнародному турнірі і стали майстрами спорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білій Церкві відбувся ХХХІV Міжнародний турнір з боксу cеред молоді пам’яті льотчика-космонавта Павла Поповича

Цьогоріч одразу двоє вінничан зуміли вибороти «золото» і виконати норматив майстра спорту України – Геннадій Масленніков та Ігор Ковтун.

Змагання тривали з 8 по 13 квітня. Хлопці мали по 4, а то й 5 поєдинків за цей період. Загалом команду вінничан представили 7 спортсменів. Додому привезли п’ять нагород.

Геннадій Масленніков – 1 місце (56 кг)

Ігор Ковтун – 1 місце (60 кг)

Максим Жигаров – 2 місце (64 кг)

Юрій Алекса – 2 місце (69 кг)

Олександр Кушніренко – 3 місце

Обидва власники золотих медалей тренуються у Вінницькій школі вищої спортивної майстерності, директор - Андрій Корнійчук.

«Золоті медалісти у спорті близько 9 років. За цей період нам вдалося досягти таких хороших результатів. Складний був турнір і цікавий, адже зібралися тільки найсильніші.

Виступили 116 спортсменів з усіх областей України, також була команда з Молдови. Це дуже престижний турнір, що відбувається щороку.

Він входить до складу змагань, які дають право переможцям виконати норматив - майстер спорту України. Наші чемпіони отримали це звання», - розповідає старший тренер збірної команди Вінницької області серед чоловіків Роман Вакалюк.

Тренували боксерів також Дмитро Терещук і Андрій Гончар.

Команда вінницьких спортсменів вдячна за підтримку комітету з фізичної культури та спорту міської ради та управлінню фізичної культури й спорту облдержадміністрації.

Варто зазначити, що Міжнародний турнір з боксу серед молоді на кубок П. Р. Поповича проводиться у Білій Церкві не випадково: випускник Білоцерківського ремісничого училища №11 (нині – Професійно-технічне училище ім.П.Поповича), двічі герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт Павло Романович Попович мав перші розряди за десятьма видами спорту, зокрема з боксу. Заслужений майстер спорту П. Р. Попович завжди приїжджав на відкриття турнірів.

Учасниками цього знакового турніру свого часу були такі відомі боксери як Володимир Кличко, учасник Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон України серед любителів, чемпіон світу серед професіоналів Сергій Дзиндзирук, чемпіон світу серед професіоналів Юрій Нужненко, неодноразовий переможець міжнародних турнірів, чемпіон світу серед професіоналів Віктор Постол та ін.