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Кличко: СБУ має дати оцінку діям голів районів столиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кличко: СБУ має дати оцінку діям голів районів столиці
Віталій Кличко
фото з відкритих джерел

Мер зазначив, що сьогодні його фактично позбавляють важелів в управлінні містом, його життєзабезпеченні

Служба безпеки України має дати оцінку діям голів райдержадміністрацій столиці, спрямованим на руйнування системи управління містом. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку позачергової сесії Київради.

«Я звернувся 1 червня до Президента та уряду щодо відсторонення голови Деснянського району на період розслідування трагедії, коли в цьому районі загинули люди біля укриття. Бо призначає глав РДА Президент, за поданням уряду, – зазначив мер Києва. – І що відбулося за минулий з трагедії тиждень? Пан Ратніков став кліпмейкером. Знімає відеозвернення. І вже ситуація пішла далі. – В політичну площину. Глави районів заявили про наміри фактично зруйнувати систему управління містом. І це у військовий час! Переконаний: Служба безпеки України має дати оцінку таким діям. І ми чекаємо реакції від СБУ», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні мера фактично позбавляють важелів в управлінні містом, його життєзабезпеченні. А райони, фактично, перетворили на окремі князівства. Також створена військова адміністрація.

«Тобто ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею, – підкреслив мер Києва. – Тому сьогодні ми розглянемо, зокрема, звернення до Президента, парламенту та уряду – про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва. Бо зміни до порядку їх призначення, підкреслю, були внесені за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення. У цьому ж зверненні – вимоги дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування», – заявив Кличко.

Він зауважив, що виконавчий орган Київради має очолювати обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року.

«Адже 90 відсотків повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень. Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко відреагував на відеозвернення голів райдержадміністрацій Києва від «Слуги народу», в якому просять політика добровільно відмовитись від посади голови КМДА. 

Теги: Віталій Кличко укриття розслідування СБУ

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