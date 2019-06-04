Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки



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Громадські активісти Одеси вимагають отставки Авакова

Кілька десятків громадських активістів прийшли сьогодні під будівлю Головного управління національної поліції в Одеській області. Вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після трагічної події в місті Переяслав-Хмельницький, де п'яні поліцейські під час стрілянини по банкам смертельно поранили 5-річну дитину.

«Щоб реформа в МВС дійсно пройшла, щоб ці нелюстровані міліціонери, які сьогодні називають себе поліцейськими пішли в небуття міністр повинен піти у відставку», - зазначив лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул.

Учасники акції принесли з собою лампадки та іграшки, які поклали біля входу в будівлю на Єврейській, 12.

Відзначимо, що аналогічні акції протесту пройшли сьогодні у багатьох містах України.

Джерело: Думская