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    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки

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    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки

    Громадські активісти Одеси вимагають отставки Авакова

    Кілька десятків громадських активістів прийшли сьогодні під будівлю Головного управління національної поліції в Одеській області. Вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після трагічної події в місті Переяслав-Хмельницький, де п'яні поліцейські під час стрілянини по банкам смертельно поранили 5-річну дитину.

    «Щоб реформа в МВС дійсно пройшла, щоб ці нелюстровані міліціонери, які сьогодні називають себе поліцейськими пішли в небуття міністр повинен піти у відставку», - зазначив лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул.

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    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки
    Одесити несуть до управління поліції іграшки та лампадки

    Учасники акції принесли з собою лампадки та іграшки, які поклали біля входу в будівлю на Єврейській, 12.

    Відзначимо, що аналогічні акції протесту пройшли сьогодні у багатьох містах України.

    Джерело: Думская

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