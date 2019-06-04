«Авакова у відставку»: протестувальники заблокували МВС



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Учасники акції палили файєри та кинули декілька світло-шумових гранат

Біля будівлі МВС у Києві відбулася акція «Поліція вбиває». Понад сотня людей, які зібралися під відомством, вимагали справедливого суду над поліцейськими, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького та відставки очільника міністерства Арсена Авакова.

Учасники акції палили файєри та кинули декілька світло-шумових гранат. Також учасники акції скандували «Авакова — у відставку!» та «Рядові вбивають — Аваков покриває!».

Потім декілька десятків молодиків заблокували вхід в будівлю МВС з вимогою відставки очільника міністерства Арсена Авакова.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.